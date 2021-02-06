РФ в 2020 г увеличила экспорт золота в 2,6 раза, до 320,2 т

Россия, по предварительным подсчетам, в 2020 году экспортировала 320,2 тонны золота на $18,5 млрд, следует из данных ФТС.
В натуральном выражении это в 2,6 раза больше, чем в 2019 году.
Для сравнения, Союз золотопромышленников РФ прогнозировал общий объем производства золота в РФ в 2020 году порядка 370 тонн, включая концентраты. Фактические данные по производству пока не опубликованы.
Основной страной-получателем российского золота в 2020 году оставалась Великобритания - 289,5 тонны на $16,9 млрд. Но из статистики нельзя сделать вывод, остается ли золото там или отправляется в другие страны, поскольку Лондон является важным мировым хабом по обороту и хранению драгоценных металлов.
Также 11,4 тонны золота, как следует из данных ФТС, было экспортировано в Швейцарию, 8,3 тонны - в Казахстан, 6,9 тонны - в Турцию, 2,2 тонны - в Белоруссию, 1,6 тонны - в Индию, 0,2 тонны - в Гонконг. Поставки по другим направлениям были незначительными.
При этом в конце года экспорт золота из РФ несколько замедлился, составив в декабре 22,1 тонны на $1,3 млрд. В натуральном выражении это на 8% меньше, чем в декабре 2019 года, и на 39% меньше, чем в ноябре 2020-го.
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