Госсекретарь США обсудит с европейскими коллегами Россию, Иран и КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу проведет виртуальную встречу со своими европейскими коллегами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, Блинкен вместе с главами МИД Великобритании, Франции и Германии обсудит ряд международных вопросов, в том числе Россию, Иран и Китай.

Кроме того, в ходе видеотрансляции планируется обсудить ситуацию в Мьянме и пандемию коронавируса COVID-19.