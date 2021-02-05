Госсекретарь США обсудит с европейскими коллегами Россию, Иран и КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу проведет виртуальную встречу со своими европейскими коллегами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По их данным, Блинкен вместе с главами МИД Великобритании, Франции и Германии обсудит ряд международных вопросов, в том числе Россию, Иран и Китай.
Кроме того, в ходе видеотрансляции планируется обсудить ситуацию в Мьянме и пандемию коронавируса COVID-19.
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