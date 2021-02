Россельхознадзор с 9 февраля снимает запрет на ввоз томатов еще с пяти предприятий Казахстана.

Как сообщает служба, это Eurasian Green Product, TOO Ecoculture Fields, TOO "Энигма-Инвест", TOO "ТД Арна" (все из Алма-атинской области), TOO "BPBAPK" (Алма-Ата).

Решение принято на основании информации о проведенных на этих предприятиях карантинных фитосанитарных мероприятиях. Ее предоставил комитет государственной инспекции в АПК Минсельхоза Казахстана. Поставки овощей будут идти под гарантии комитета.

Ввоз томатов и перца из Актюбинской и Алма-атинской областей Казахстан был запрещен с 18 января 2020 года из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата, в отношении которого Россельхознадзор ввел временную карантинную фитосанитарную меру.

Ранее запрет был снят с ряда предприятий Актюбинской области.