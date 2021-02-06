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АПК 06.02.2021 00:59

Россельхознадзор с 9 февраля снимает запрет на ввоз томатов еще с пяти предприятий Казахстана

Россельхознадзор с 9 февраля снимает запрет на ввоз томатов еще с пяти предприятий Казахстана.

Как сообщает служба, это Eurasian Green Product, TOO Ecoculture Fields, TOO "Энигма-Инвест", TOO "ТД Арна" (все из Алма-атинской области), TOO "BPBAPK" (Алма-Ата).

Решение принято на основании информации о проведенных на этих предприятиях карантинных фитосанитарных мероприятиях. Ее предоставил комитет государственной инспекции в АПК Минсельхоза Казахстана. Поставки овощей будут идти под гарантии комитета.

Ввоз томатов и перца из Актюбинской и Алма-атинской областей Казахстан был запрещен с 18 января 2020 года из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата, в отношении которого Россельхознадзор ввел временную карантинную фитосанитарную меру.

Ранее запрет был снят с ряда предприятий Актюбинской области.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОМАТЫ, РАЗРЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]