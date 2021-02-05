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Дальнее зарубежье 05.02.2021 22:32

Решение о высылке польского дипломата из РФ ухудшит двусторонние отношения - МИД Польши

Решение российских властей выслать из страны польского дипломата приведет к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений, заявили в МИД Польши.

"МИД Польши выражает сожаление в связи с принятым Россией решением, которое будет способствовать дальнейшему усугублению кризиса двусторонних отношений между нашими странами", - говорится в заявлении ведомства.

В нем отмечается, что в МИД Польши выразили недовольство сложившейся ситуацией послу РФ в Варшаве.

В МИД РФ ранее в пятницу сообщили, что Россия высылает из страны дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в несанкционированных акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

23 и 31 января, а также 2 февраля в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, который был арестован после прилета на родину 17 января. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный - 3,5 года колонии.

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Тэги: ПОЛЬША, РОССИ, ДИПЛОМАТ, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]