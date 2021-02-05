Решение о высылке польского дипломата из РФ ухудшит двусторонние отношения - МИД Польши

Решение российских властей выслать из страны польского дипломата приведет к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений, заявили в МИД Польши.

"МИД Польши выражает сожаление в связи с принятым Россией решением, которое будет способствовать дальнейшему усугублению кризиса двусторонних отношений между нашими странами", - говорится в заявлении ведомства.

В нем отмечается, что в МИД Польши выразили недовольство сложившейся ситуацией послу РФ в Варшаве.

В МИД РФ ранее в пятницу сообщили, что Россия высылает из страны дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в несанкционированных акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

23 и 31 января, а также 2 февраля в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, который был арестован после прилета на родину 17 января. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный - 3,5 года колонии.