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Дальнее зарубежье 05.02.2021 22:36

В Лондоне считают неоправданной высылкой трех европейских дипломатов из РФ

Лондон выражает солидарность с рядом европейских стран, дипломатов которых высылают из России, заявил в пятницу глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Мы солидарны с нашими европейскими друзьями в связи с этим неоправданным действием", - написал Рааб в твиттере.

"Это - продолжение серии действий, начавшейся с момента отравления (российского оппозиционера - ИФ) Навального. Оно показывает, что российское руководство поворачивается спиной к международному законодательству", - считает он.

В МИД РФ ранее в пятницу сообщили, что Россия высылает из страны дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в несанкционированных акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

23 и 31 января, а также 2 февраля в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, который был арестован после прилета на родину 17 января. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный - 3,5 года колонии.

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Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]