В Лондоне считают неоправданной высылкой трех европейских дипломатов из РФ

Лондон выражает солидарность с рядом европейских стран, дипломатов которых высылают из России, заявил в пятницу глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Мы солидарны с нашими европейскими друзьями в связи с этим неоправданным действием", - написал Рааб в твиттере.

"Это - продолжение серии действий, начавшейся с момента отравления (российского оппозиционера - ИФ) Навального. Оно показывает, что российское руководство поворачивается спиной к международному законодательству", - считает он.

В МИД РФ ранее в пятницу сообщили, что Россия высылает из страны дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в несанкционированных акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

23 и 31 января, а также 2 февраля в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, который был арестован после прилета на родину 17 января. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный - 3,5 года колонии.