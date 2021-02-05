Байден обещает действовать быстро, чтобы спасти экономику США

Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что будет действовать быстро, чтобы спасти американскую экономику, продолжающую страдать от последствий пандемии.

"Я думаю, что американцы сейчас ожидают, что их правительство им поможет, не подведет. Я буду действовать, и я буду действовать быстро", - сказал Байден.

Байден напомнил, что экономика страны "все еще в беде": 4 млн человек в США остаются без работы более шести месяцев, 15 млн американцев просрочили арендную плату, а 24 млн взрослых и 12 млн детей не хватает еды.

Поэтому президент США поблагодарил Сенат и Палату представителей за быструю реакцию на его "Американский план спасения". Сенат США в пятницу поддержал бюджетную резолюцию, которая упростит процедуру принятия плана Байдена.

"Мой план создает больше рабочих мест, больше экономического роста и делает больше, чтобы повысить нашу конкурентоспособными по сравнению с остальным миром", - сказал президент США.

При этом, он предупредил, что если республиканцы в конгрессе не захотят поддерживать его план, то он готов действовать без них. В первые дни президентства Байден обещал, что будет уделять внимание работе не только с однопартийцами-демократами, но и с республиканцами.

Президент США Джо Байден анонсировал "Американский план спасения" 20 января. Его цель - изменить курс пандемии, создать условия для восстановления экономики и способствовать расовой справедливости. На реализацию плана Байдену нужно $1,9 трлн.

В частности, эти деньги пойдут на наращивание национальной программы вакцинации, сдерживание COVID-19, безопасное открытие школ, выплаты работающим семьям в размере $1,4 тыс. на человека, а также на поддержку малому бизнесу.