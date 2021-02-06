Расследование Конгресса США выявило повышенное содержание тяжелых металлов в детском питании

Детское питание некоторых известных брендов содержит большое количество тяжелых металлов, свидетельствуют данные расследования Конгресса США.

Речь идет о таких металлах, как мышьяк, свинец, кадмий и ртуть. Подкомитет Палаты представителей по экономической и потребительской политике проанализировал результаты проведенных компаниями и независимыми экспертами исследований продукции семи брендов: Gerber, Happy Baby, Beech-Nut, Earth`s Best Organic, Sprout Organic, Parent`s Choice (принадлежит Walmart Inc.) и Plum Organics.

"Внутренние стандарты компаний допускают опасно высокие уровни токсичных тяжелых металлов, и документы свидетельствуют о том, что производители зачастую продавали продукты питания, в которых эти уровни были превышены", - говорится в докладе.

Как отмечает The Wall Street Journal, производители детского питания утверждают, что уровень содержания этих металлов в их продуктах безопасен и что они работают над его снижением.

В 25% протестированных продуктов Happy Baby содержится максимальный уровень неорганического мышьяка, рекомендованный Управлением США по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA). Выпускающая этот бренд Nurture Inc. отметила, что вся продукция проходит тщательную проверку и в продажу не поступают продукты, не удовлетворяющие рекомендациям FDA.

Согласно докладу, Beech-Nut использовала 57 ингредиентов, включая корицу и батат, которые содержат более 20 частей свинца на миллиард. Европейский союз требует, чтобы содержание этого металла в детском питании не превышало 20 частей на миллиард. У FDA нет рекомендаций относительно содержания свинца в детском питании. В компании заявили, что тестируют все поставки ингредиентов, чтобы гарантировать их соответствие внутренним стандартам качества.

Представитель Gerber, которая принадлежит Nestle SA, сказала, что все продукты компании соответствуют ее собственным стандартам, являющимся одними из наиболее строгих в мире. Компания пытается минимизировать содержание тяжелых металлов, тестируя почву до посева и отдавая предпочтения районам с более благоприятным составом почвы.

Демократическое большинство подкомитета Палаты представителей считает, что FDA должно установить обязательный максимальный уровень содержания этих металлов в продуктах для детей. Согласно FDA, тяжелые металлы могут негативно влиять на развитие мозга.

Управление определило рекомендации по содержанию мышьяка и свинца в некоторых продуктах питания.

"Саморегулирование - это не решение", - сказал председатель подкомитета Раджа Кришнамурти.

Демократы также призывают FDA требовать от производителей отчитываться о содержании тяжелых металлов в продуктах для детей, а компании - отказаться от ингредиентов, которые зачастую демонстрируют высокий уровень токсинов.

Тем временем представитель членов подкомитета от Республиканской партии назвал доклад "не заслуживающим доверие", поскольку демократы не проводили слушаний и интервью в ходе его подготовки.

Старший помощник одного из законодателей от Демократической партии сказал, что доказательства, представленные в докладе, были получены от самих компаний, которые обязаны предоставить республиканцам те же данные.

В FDA заявили, что управление изучает результаты расследования. Регулятор отметил, что токсичные элементы, такие как мышьяк, содержатся в окружающей среде и попадают в продукты питания через почву, воду или воздух.

"Поскольку их невозможно полностью устранить, наша цель - снизить содержание токсичных элементов в продуктах питания насколько это возможно", - сказали в FDA.

В управлении напомнили, что в августе опубликовали рекомендации относительно содержания неорганического мышьяка в рисовых хлопьях для детей.