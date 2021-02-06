Госсекретарь США пригрозил Пекину ответственностью за ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон совместно со своими союзниками будет привлекать Китай к ответственности за угрозу стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, которую представляет политика Пекина, сообщил американский госдепартамент.
"Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты будут работать вместе со своими союзниками и партнерами в защиту наших общих ценностей и интересов, чтобы привлекать КНР к ответственности за ее усилия, направленные на угрозу стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе через Тайваньский пролив, и подрыв основанной на правилах международной системы", - заявил Блинкен в беседе с руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по международным делам Ян Цзечи.
Госсекретарь "также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать отстаивать права человека и демократические ценности, в том числе в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, и призвал Китай присоединиться к международному сообществу в осуждении военного переворота в Бирме", говорится в распространенном сообщении госдепа.
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