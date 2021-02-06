Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0322 RUR   0.0225 GBR   2.3244 TRY   0.238

Цена на нефть

03.02 $/bbl   WTI 55.69 0.93 Brent 58.46 1.00

Погода в Баку

  ночь день

06.02.2021 09:30

Госсекретарь США пригрозил Пекину ответственностью за ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон совместно со своими союзниками будет привлекать Китай к ответственности за угрозу стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, которую представляет политика Пекина, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты будут работать вместе со своими союзниками и партнерами в защиту наших общих ценностей и интересов, чтобы привлекать КНР к ответственности за ее усилия, направленные на угрозу стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе через Тайваньский пролив, и подрыв основанной на правилах международной системы", - заявил Блинкен в беседе с руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по международным делам Ян Цзечи.

Госсекретарь "также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать отстаивать права человека и демократические ценности, в том числе в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, и призвал Китай присоединиться к международному сообществу в осуждении военного переворота в Бирме", говорится в распространенном сообщении госдепа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КИТАЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


Похожие новости


Помпео обещал ужесточение санкций против Ирана США будут прилагать усилия к тому, чтобы виновные в ситуации с Навальным были привлечены к ответственности - Помпео Выход США из ДРСМД расширил возможности для противостояния "российской агрессии" - Помпео Помпео на следующей неделе посетит Израиль и ОАЭ США "привлекут к ответственности" страны, которые будут препятствовать санкциям против Ирана - Помпео США готовы оказать помощь ливанскому народу - Помпео

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]