Госсекретарь США пригрозил Пекину ответственностью за ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон совместно со своими союзниками будет привлекать Китай к ответственности за угрозу стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, которую представляет политика Пекина, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты будут работать вместе со своими союзниками и партнерами в защиту наших общих ценностей и интересов, чтобы привлекать КНР к ответственности за ее усилия, направленные на угрозу стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе через Тайваньский пролив, и подрыв основанной на правилах международной системы", - заявил Блинкен в беседе с руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по международным делам Ян Цзечи.

Госсекретарь "также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать отстаивать права человека и демократические ценности, в том числе в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, и призвал Китай присоединиться к международному сообществу в осуждении военного переворота в Бирме", говорится в распространенном сообщении госдепа.