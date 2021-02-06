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06.02.2021 09:54

США должны исправить ошибки, допущенные Вашингтоном в отношении Китая в последние годы - член политбюро ЦК КПК

Ян Цзечи, член политбюро ЦК Компартии Китая, курирующий вопросы внешней политики, в телефонной беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал Вашингтон исправить ошибки, допущенные в китайской политике в последние годы, сообщили местные СМИ.

"Китай призывает Соединенные Штаты исправить свои ошибки, допущенные в течение определенного периода времени, работать с Китаем, чтобы поддерживать дух бесконфликтности и отсутствия конфронтации, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, сосредоточиться на взаимодействии, устранять разногласия и способствовать здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений", - заявил китайский политик.

Стороны коснулись ряда международных проблем. Ян Цзечи, говоря о Тайване, заявил: "Тайваньский вопрос является самым важным и чувствительным ключевым вопросом в китайско-американских отношениях и касается суверенитета и территориальной целостности Китая. Соединенные Штаты должны строго соблюдать принцип "одного Китая" и трех совместных коммюнике между Китаем и Соединенными Штатами".

Он также отметил, что вопросы, касающиеся Гонконга, Синьцзяна и Тибета, "относятся к категории внутренних дел Китая и не могут затрагиваться никакими внешними силами".

"Любые попытки оклеветать и дискредитировать Китай не увенчаются успехом, и Китай будет продолжать твердо защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития", - подчеркнул Ян Цзечи.

Он призвал Соединенные Штаты играть конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подтвердил позицию Китая по нынешней ситуации в Мьянме и подчеркнул, что "международное сообщество должно создать хорошие внешние условия для надлежащего урегулирования ситуации" в этой стране.

Американский госдепартамент, сообщая о беседе, отметил, что Блинкен обещал совместно со своими союзниками привлекать Китай к ответственности за угрозу стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, которую представляет политика Пекина, включая Тайваньский пролив.

Госсекретарь "также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать отстаивать права человека и демократические ценности, в том числе в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, и призвал Китай присоединиться к международному сообществу в осуждении военного переворота в Мьянме", говорится в распространенном сообщении Госдепа США.

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Тэги: КИТАЙ, США, ЧИНОВНИКИ, БЕСЕДА


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