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Здравоохранение 06.02.2021 10:59

В Украине за сутки выявлено 4 310 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4 310 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 129 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"4310 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 февраля 2021 года. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1884 человека, летальных случаев - 129, выздоровели - 7158 человек", - написал Степанов на своей странице в фейсбуке в субботу утром.

Днем ранее, 5 февраля, зафиксировали 4 923 новых случая Covid-19, 4 февраля было 5 082 новых случаев заболевания, 3 февраля сообщалось 3 285 новых случаях инфицирования COVID-19, 2 февраля фиксировали 2 394 случаев COVID-19, 1 февраля было 2 030 новых случаев коронавируса.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 241 479 человек, 23 516 человек - умерли, выздоровели - 1 070 749 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]