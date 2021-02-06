В Украине за сутки выявлено 4 310 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4 310 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 129 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"4310 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 февраля 2021 года. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1884 человека, летальных случаев - 129, выздоровели - 7158 человек", - написал Степанов на своей странице в фейсбуке в субботу утром.
Днем ранее, 5 февраля, зафиксировали 4 923 новых случая Covid-19, 4 февраля было 5 082 новых случаев заболевания, 3 февраля сообщалось 3 285 новых случаях инфицирования COVID-19, 2 февраля фиксировали 2 394 случаев COVID-19, 1 февраля было 2 030 новых случаев коронавируса.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 241 479 человек, 23 516 человек - умерли, выздоровели - 1 070 749 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.
США должны исправить ошибки, допущенные Вашингтоном в отношении Китая в последние годы - член политбюро ЦК КПК
Госсекретарь США пригрозил Пекину ответственностью за ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе
Канцлер Австрии поддержал позицию Германии по "Северному потоку 2"
Россельхознадзор с 9 февраля снимает запрет на ввоз томатов еще с пяти предприятий Казахстана
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
В Китае одобрили к широкому применению вторую домашнюю вакцину против COVID-19
SpaceX отменила запуск ракеты с группой интернет-спутников Starlink
Китай предоставил делегации ВОЗ полный доступ к желаемым объектам в Ухане - член делегации
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению антиспама от компании Fortinet
По инициативе РИКЦ состоялась встреча представителей азербайджанской молодежи и Росмолодежи
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»