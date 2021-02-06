В Грузии за сутки выявлено 602 новых случая COVID-19, скончались 11 человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 602 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 261 тыс. 620, сообщает в субботу грузинский Минздрав.
Накануне сообщалось о 538 новых больных за сутки.
Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 тыс. 269 человек, за минувшие сутки скончалось еще 11 человек.
Число выздоровевших составляет 252 тыс. 815 человек.
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