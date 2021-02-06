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Дальнее зарубежье 06.02.2021 12:17

Китай предоставил делегации ВОЗ полный доступ к желаемым объектам в Ухане - член делегации

Китай предоставил членам команды Всемирной организации здравоохранения полный доступ ко всем объектам и к людям в Ухане, который они запрашивали, сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на заявление Питера Дашака - члена группы ученых, прибывших в КНР исследовать причины появления коронавируса COVID-19.

"Нас спросили, куда мы хотим отправиться. Мы предоставили принимающей стороне список... И мы побывали во всех основным местах. Во всех местах, которые мы просили посмотреть, всех, кого мы хотели увидеть", - сказал он.

Он также высоко оценил работу китайских экспертов и в особенности - замглавы института вирусологии Ши Чжэнли, с которой они сотрудничали в ходе миссии. Эксперт отметил, что в институте их встретили с такой степенью открытости, которую он даже не ожидал.

"Давление на это учреждение, я уверен, было сильным, поэтому действительно хорошо, что не только я, но и вся группа международных экспертов могла задать ценные вопросы", - сказал Дашак.

Также он рассказал, что команда экспертов уже завершила посещение объектов и проведет следующие несколько дней, изучая данные и консультируясь с китайскими экспертами, а затем представит резюме своих выводов на брифинге.

Дашак - член группы экспертов, прибывших в Ухань изучать происхождение вируса. Он - президент неправительственной организации EcoHealth Alliance в Нью-Йорке.

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Тэги: КИТАЙ, ВОЗ, ДЕЛЕГАЦИЯ, ДОСТУП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]