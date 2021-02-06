Два землетрясения зафиксированы в Армении, в селах есть разрушения

Два землетрясения магнитудой 2,3 и 3,7 произошли на востоке Армении в ночь на субботу и днем в субботу, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Первый толчок магнитудой 4,7 был зарегистрирован 5 февраля в 19:36 по местному времени (18:36 мск) близ озера Севан в 5 км к северо-востоку от населенного пункта Шоржа в Гегаркуникской области.
"6 февраля в 00:06 и в 11:49 в 5 км и 4 км к северо-востоку от Шоржи произошли землетрясения магнитудой 3,7 и 2,3. Сила толчков в эпицентре составила 2-3 и 4-5 баллов, соответственно", - отметили в МЧС.
По данным администрации Гегаркуникской области, в населенном пункте Артаниш разрушена стена недействующей школы, в селах Агберд и Шоржа разрушены стены хлевов.
Информация о других разрушениях или пострадавших не поступала.
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