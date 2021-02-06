Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0322 RUR   0.0225 GBR   2.3244 TRY   0.238

Цена на нефть

03.02 $/bbl   WTI 55.69 0.93 Brent 58.46 1.00

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 06.02.2021 13:54

Два землетрясения зафиксированы в Армении, в селах есть разрушения

Два землетрясения магнитудой 2,3 и 3,7 произошли на востоке Армении в ночь на субботу и днем в субботу, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Первый толчок магнитудой 4,7 был зарегистрирован 5 февраля в 19:36 по местному времени (18:36 мск) близ озера Севан в 5 км к северо-востоку от населенного пункта Шоржа в Гегаркуникской области.

"6 февраля в 00:06 и в 11:49 в 5 км и 4 км к северо-востоку от Шоржи произошли землетрясения магнитудой 3,7 и 2,3. Сила толчков в эпицентре составила 2-3 и 4-5 баллов, соответственно", - отметили в МЧС.

По данным администрации Гегаркуникской области, в населенном пункте Артаниш разрушена стена недействующей школы, в селах Агберд и Шоржа разрушены стены хлевов.

Информация о других разрушениях или пострадавших не поступала.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]