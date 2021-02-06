Австрия поддерживает позицию ФРГ по "Северному потоку 2", заявил канцлер республики Себастьян Курц.
"Я приветствую тот факт, что немецкое правительство и дальше придерживается позиции по "Северному потоку 2"", - сказал Курц изданию Welt am Sonntag.
По его словам, это "европейский проект".
"Тот, кто думает, что новый газопровод существует только в интересах России, тот ошибается", - сказал он.
Позиция Германии заключается в том, что "Северный поток -2" - это экономический аспект взаимодействия с Россией и проект должен быть реализован в интересах граждан ФРГ, несмотря на политические разногласия с РФ.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что позиция ФРГ по "Северному потоку 2" на фоне дела российского оппозиционера Алексея Навального и высылки дипломатов из РФ пока остается неизменной.
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