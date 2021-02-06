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ТЭК 06.02.2021 15:06

Канцлер Австрии поддержал позицию Германии по "Северному потоку 2"

Австрия поддерживает позицию ФРГ по "Северному потоку 2", заявил канцлер республики Себастьян Курц.

"Я приветствую тот факт, что немецкое правительство и дальше придерживается позиции по "Северному потоку 2"", - сказал Курц изданию Welt am Sonntag.

По его словам, это "европейский проект".

"Тот, кто думает, что новый газопровод существует только в интересах России, тот ошибается", - сказал он.

Позиция Германии заключается в том, что "Северный поток -2" - это экономический аспект взаимодействия с Россией и проект должен быть реализован в интересах граждан ФРГ, несмотря на политические разногласия с РФ.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что позиция ФРГ по "Северному потоку 2" на фоне дела российского оппозиционера Алексея Навального и высылки дипломатов из РФ пока остается неизменной.

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Тэги: АВСТРИЯ, ГАЗОПРОВОД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]