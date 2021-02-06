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Здравоохранение 06.02.2021 15:41

В Белоруссии за сутки выявлено 1787 случаев заражения COVID-19

В Белоруссии по состоянию на 6 февраля зарегистрировано 256 тыс. 959 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 1 тыс. 787 случаев против 1 тыс. 759 за предыдущие сутки; умерли девять человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 773 пациента (на 5 февраля - 1 тыс. 764) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что с начала эпидемии в республике выздоровели и выписан 244 тыс. 941 пациент (на 5 февраля - 243 тыс. 144), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]