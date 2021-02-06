В Белоруссии за сутки выявлено 1787 случаев заражения COVID-19

В Белоруссии по состоянию на 6 февраля зарегистрировано 256 тыс. 959 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в Минздраве.
Прирост за последние сутки составил 1 тыс. 787 случаев против 1 тыс. 759 за предыдущие сутки; умерли девять человек.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 773 пациента (на 5 февраля - 1 тыс. 764) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
В Минздраве также сообщили, что с начала эпидемии в республике выздоровели и выписан 244 тыс. 941 пациент (на 5 февраля - 243 тыс. 144), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
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