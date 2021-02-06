Иран начнет вакцинацию против коронавируса в течение недели - Рухани

В Иране начнется вакцинация против коронавируса COVID-19 в течение недели, заявил в субботу президент страны Хасан Рухани.

"Вакцинация начнется на этой неделе, и это реальный повод для радости", - заявил он в ходе телевизионного обращения к гражданам.

Точный день начала вакцинации населения он не назвал.

Самолет с первой партией российской вакцины "Спутник V" прибыл в Тегеран в минувший четверг. Также в стране ожидают партию из 4,2 млн доз вакцины AstraZeneca, она прибудет в феврале.

В декабре Иран начал клинические испытания одной из своих собственных вакцин, и, по словам Рухани, они могут стать доступными к применению в начале лета.

В Иране с начала пандемии COVID-19 зафиксировали свыше 2,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 58 тыс. инфицированных скончались.

Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Ливане, Тунисе, Армении, Мексике, Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) и Никарагуа.