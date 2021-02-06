По состоянию на 6 февраля в Азербайджане число вакцинированных от коронавируса достигло 65 тыс. человек, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Кабинете министров.
В Кабмине также сообщили, что 5 февраля в страну поступила партия противокоронавирусной вакцины в количестве 648 тыс. доз. Всего же в Азербайджан завезено 848 тыс. доз вакцины.
Вакцинация от COVID-19 началась в Азербайджане 18 января 2021 года. В целом, Азербайджан заключил договора на поставку 4 млн доз вакцины от коронавируса.
Б.Рустамбеков
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