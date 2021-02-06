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Здравоохранение 06.02.2021 17:08

В Азербайджане число вакцинированных от коронавируса достигло 65 тыс. человек

По состоянию на 6 февраля в Азербайджане число вакцинированных от коронавируса достигло 65 тыс. человек, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Кабинете министров.

В Кабмине также сообщили, что 5 февраля в страну поступила партия противокоронавирусной вакцины в количестве 648 тыс. доз. Всего же в Азербайджан завезено 848 тыс. доз вакцины.

Вакцинация от COVID-19 началась в Азербайджане 18 января 2021 года. В целом, Азербайджан заключил договора на поставку 4 млн доз вакцины от коронавируса.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: COVID, ВАКЦИНАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]