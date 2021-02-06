В Азербайджане продолжается суточный спад числа заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 115 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 231,022 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 138 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 3 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 156.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 224,961 тыс. человек (+201 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 905 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,582 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 446,3 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков