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СНГ 06.02.2021 18:35

Российский МИД открыл аккаунт в соцсети TikTok

МИД России зарегистрировал аккаунт в социальной сети TikTok, чтобы вести в ней "информационную работу".

Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, создать профиль в этой социальной сети на Смоленской площади "планировали давно".

"А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа", - подчеркнула она.

23 и 31 января в российских городах прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального. Генпрокуратура обнаружила в соцсетях призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых акциях.

27 января Роскомнадзор сообщил, что соцсети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за то, что удалили не все призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле рассчитывают, что интернет-компании не будут предоставлять площадку для анонсирования незаконных акций.

3 февраля Роскомнадзор поставил TikTok в пример другим иностранным соцсетям за оперативное удаление призывов к подросткам участвовать в несанкционированных акциях и другого запрещенного контента.

"Мы отмечали, что после наших уведомлений и начала плотного взаимодействия с представительством (TikTok в России - ИФ) ситуация с призывами несовершеннолетних к массовым протестам в TikTok начала более-менее нормализоваться, запрещенный контент стал удаляться. В отношении остальных иностранных соцсетей я такого, конечно, сказать не могу", - сказал начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев на слушаниях в Общественной палате РФ.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, TIKTOK, АККАУНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]