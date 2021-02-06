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Дальнее зарубежье 06.02.2021 19:15

Румыния получила партию вакцины AstraZeneca для вакцинации людей от 18 до 55 лет

В Румынии в субботу получили первую партию вакцины из 81,6 тыс. доз против коронавируса компании AstraZeneca, которую будут вводить гражданам от 18 до 55 лет, передают западные СМИ.

"В этом месяце у нас должно быть в общей сложности 600 тыс. доз", - заявил премьер страны Флорин Кыцу журналистам после того, как ему сделали второй укол вакцины против коронавируса.

На вопрос, начал ли Бухарест переговоры о поставке российской вакцины "Спутник V" или китайской вакцины Sinovac, премьер ответил отрицательно. Вместо этого, по его словам, Румыния может сама производить одну из вакцин, разработанных западными фармацевтическими компаниями.

Румыния, где проживают 19 млн человек, поставила перед собой цель вакцинировать к сентябрю около 10 млн человек. С момента запуска программы вакцинации в декабре более 450 тыс. человек получили по крайней мере одну дозу вакцины.

В Румынии на сегодняшний день зарегистрировано 18,7 тыс. смертей среди тех, у кого выявили коронавирус, всего в стране зарегистрировали более 740 тыс. случаев.

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Тэги: РУМЫНИЯ, ВАКЦИНА, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]