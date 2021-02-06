Свыше 840 случаев заражения коронавирусом выявлено в Молдавии за сутки, 15 человек скончались

В субботу в Молдавии зарегистрировано 843 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в субботу вечером министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.
"В субботу было обработано 3694 тестов, в том числе 3439 первичных тестов. В результате выяснилось, что 843 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 164 243", - отмечается в сообщении.
Из медицинских учреждений в субботу было выписано 644 пациентов, вылечившихся от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 153 196 человек", - отмечается в сообщении.
Также сообщается о смерти еще 15 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдавии возросло до 3 530 человека.
"На сегодняшний день в Молдавии коронавирусом болеют 7 517 человек", - отмечает Минздрав.
Со второй половины декабря в Молдавии сокращалось количество новых случаев коронавируса, которые регистрируются ежедневно. Антирекорд по количеству зарегистрированных за один день случаев был 9 декабря - 1766 случаев.
США должны исправить ошибки, допущенные Вашингтоном в отношении Китая в последние годы - член политбюро ЦК КПК
Госсекретарь США пригрозил Пекину ответственностью за ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе
Трубоукладка "Северного потока 2" возобновилась в водах Дании
Канцлер Австрии поддержал позицию Германии по "Северному потоку 2"
Россельхознадзор с 9 февраля снимает запрет на ввоз томатов еще с пяти предприятий Казахстана
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Румыния получила партию вакцины AstraZeneca для вакцинации людей от 18 до 55 лет
Российский МИД открыл аккаунт в соцсети TikTok
Иран начнет вакцинацию против коронавируса в течение недели - Рухани
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению антиспама от компании Fortinet
По инициативе РИКЦ состоялась встреча представителей азербайджанской молодежи и Росмолодежи
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»