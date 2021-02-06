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Здравоохранение 06.02.2021 20:35

Свыше 840 случаев заражения коронавирусом выявлено в Молдавии за сутки, 15 человек скончались

В субботу в Молдавии зарегистрировано 843 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в субботу вечером министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В субботу было обработано 3694 тестов, в том числе 3439 первичных тестов. В результате выяснилось, что 843 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 164 243", - отмечается в сообщении.

Из медицинских учреждений в субботу было выписано 644 пациентов, вылечившихся от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 153 196 человек", - отмечается в сообщении.

Также сообщается о смерти еще 15 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдавии возросло до 3 530 человека.

"На сегодняшний день в Молдавии коронавирусом болеют 7 517 человек", - отмечает Минздрав.

Со второй половины декабря в Молдавии сокращалось количество новых случаев коронавируса, которые регистрируются ежедневно. Антирекорд по количеству зарегистрированных за один день случаев был 9 декабря - 1766 случаев.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]