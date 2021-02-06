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ТЭК 06.02.2021 21:11

Трубоукладка "Северного потока 2" возобновилась в водах Дании

Укладка труб морской газовой магистрали "Северный поток 2" возобновилась в водах Дании, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG

"Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный Поток-2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании. Все работы проводятся в соответствии с надлежащими разрешениями. Более подробную информацию о строительстве и наших дальнейших планах мы сообщим дополнительно", - говорится в комментарии оператора стройки.

Как сообщалось, с 15 января "Фортуна" имела право приступать к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании.

"Фортуна", как ожидается, завершит работы в датских морях к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня. Расчетная скорость укладки труб "Фортуны" составляет 0,4 км в сутки, на скорость стройки могут влиять погода и технические условия.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД, СТРОЙКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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