Австрия готова к производству любой одобренной в ЕС вакцины от COVID-19, включая российскую - канцлер

Австрия готова организовать производство российских или китайских вакцин от коронавируса, а также препарата из любой другой страны, получивших одобрение Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА), заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

В интервью изданию Welt am Sonntag он в качестве подтверждения своих намерений сказал, что готов привиться российской или китайской вакцинами.

"Да, если эти вакцины будут одобрены в Европе", - ответил он на соответствующий вопрос ведущего.

Ранее Курц заявлял, что заявки на проверку вакцин от России и Китая должны приниматься ЕМА без учета политических разногласий между странами.

"При допуске вакцин недопустимы геополитические запреты. EMA, конечно, должно проверить допуск китайских вакцин или российской вакцины в том случае, если они подадут заявку", - написал Курц в твиттере.

Он подчеркнул, что победа над COVID-19 возможна только в результате совместных усилий мирового сообщества.