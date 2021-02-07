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Дальнее зарубежье 07.02.2021 10:01

Австрия готова к производству любой одобренной в ЕС вакцины от COVID-19, включая российскую - канцлер

Австрия готова организовать производство российских или китайских вакцин от коронавируса, а также препарата из любой другой страны, получивших одобрение Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА), заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

В интервью изданию Welt am Sonntag он в качестве подтверждения своих намерений сказал, что готов привиться российской или китайской вакцинами.

"Да, если эти вакцины будут одобрены в Европе", - ответил он на соответствующий вопрос ведущего.

Ранее Курц заявлял, что заявки на проверку вакцин от России и Китая должны приниматься ЕМА без учета политических разногласий между странами.

"При допуске вакцин недопустимы геополитические запреты. EMA, конечно, должно проверить допуск китайских вакцин или российской вакцины в том случае, если они подадут заявку", - написал Курц в твиттере.

Он подчеркнул, что победа над COVID-19 возможна только в результате совместных усилий мирового сообщества.

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Тэги: АВСТРИЯ, КАНЦЛЕР, РОССИЯ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]