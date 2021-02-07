Австрия готова к производству любой одобренной в ЕС вакцины от COVID-19, включая российскую - канцлер

Австрия готова организовать производство российских или китайских вакцин от коронавируса, а также препарата из любой другой страны, получивших одобрение Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА), заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.
В интервью изданию Welt am Sonntag он в качестве подтверждения своих намерений сказал, что готов привиться российской или китайской вакцинами.
"Да, если эти вакцины будут одобрены в Европе", - ответил он на соответствующий вопрос ведущего.
Ранее Курц заявлял, что заявки на проверку вакцин от России и Китая должны приниматься ЕМА без учета политических разногласий между странами.
"При допуске вакцин недопустимы геополитические запреты. EMA, конечно, должно проверить допуск китайских вакцин или российской вакцины в том случае, если они подадут заявку", - написал Курц в твиттере.
Он подчеркнул, что победа над COVID-19 возможна только в результате совместных усилий мирового сообщества.
США должны исправить ошибки, допущенные Вашингтоном в отношении Китая в последние годы - член политбюро ЦК КПК
Госсекретарь США пригрозил Пекину ответственностью за ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе
Трубоукладка "Северного потока 2" возобновилась в водах Дании
Канцлер Австрии поддержал позицию Германии по "Северному потоку 2"
Россельхознадзор с 9 февраля снимает запрет на ввоз томатов еще с пяти предприятий Казахстана
Число заражений COVID-19 в мире превысило 105,7 млн, число жертв - 2,3 млн
AstraZeneca признала низкую эффективность своей вакцины от легких форм южноафриканского варианта COVID-19
Свыше 840 случаев заражения коронавирусом выявлено в Молдавии за сутки, 15 человек скончались
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению антиспама от компании Fortinet
По инициативе РИКЦ состоялась встреча представителей азербайджанской молодежи и Росмолодежи
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»