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Дальнее зарубежье 07.02.2021 11:43

Премьер и глава МИД Японии заявили о намерении продолжать переговоры с РФ о заключении мирного договора

Япония считает, что необходимо продолжать переговоры с Россией о заключении мирного договора между двумя странами на основе уже достигнутых договоренностей, заявили премьер-министр страны Есихидэ Суга и японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

В видеообращении к ежегодному съезду по вопросу так называемых "северных территорий" - четырех островов Южных Курил - он сказал, что его правительство намерено "продолжать переговоры на основе достигнутых в 2018 году на двухстороннем саммите в Сингапуре договоренностей".

Отсутствие договора "вызывает сожаление", добавил японский премьер.

В аналогичном ключе к съезду обратился министр иностранных дел Мотэги.

Он сказал, что территориальный спор остается самой большой проблемой в японо-российских отношениях, и она должна быть решена как можно скорее.

Мотэги подтвердил, что намерен продолжить переговоры с Россией "на основе принципиальной позиции о необходимости разрешения территориального спора и заключения мирного договора".

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, ДОГОВОР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]