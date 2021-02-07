Премьер и глава МИД Японии заявили о намерении продолжать переговоры с РФ о заключении мирного договора

Япония считает, что необходимо продолжать переговоры с Россией о заключении мирного договора между двумя странами на основе уже достигнутых договоренностей, заявили премьер-министр страны Есихидэ Суга и японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

В видеообращении к ежегодному съезду по вопросу так называемых "северных территорий" - четырех островов Южных Курил - он сказал, что его правительство намерено "продолжать переговоры на основе достигнутых в 2018 году на двухстороннем саммите в Сингапуре договоренностей".

Отсутствие договора "вызывает сожаление", добавил японский премьер.

В аналогичном ключе к съезду обратился министр иностранных дел Мотэги.

Он сказал, что территориальный спор остается самой большой проблемой в японо-российских отношениях, и она должна быть решена как можно скорее.

Мотэги подтвердил, что намерен продолжить переговоры с Россией "на основе принципиальной позиции о необходимости разрешения территориального спора и заключения мирного договора".