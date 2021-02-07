В Грузии 404 новых случая заражения COVID-19, почти на 200 меньше, чем днем ранее

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 404 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 262 тыс. 24, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 602 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 тыс. 283 человек, за минувшие сутки скончались еще 14 человек.

Число выздоровевших составляет 253 тыс. 614 человек.