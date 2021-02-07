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Дальнее зарубежье 07.02.2021 13:17

В Йемене уничтожен дрон со взрывчаткой, летевший к саудовской границе

Силы возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене уничтожили в воскресенье беспилотник с закрепленной на нем взрывчаткой, который двигался в сторону южной саудовской границы, сообщает издающаяся в Лондоне межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

Издание цитирует выдержки из заявления представителя коалиционных сил полковника Турки аль-Малики, в которым говорится, что йеменские повстанцы-хуситы "намеренно нацелили беспилотник со взрывчаткой на мирных жителей и гражданские объекты".

Аль-Малики отметил, что хуситы запускают такие беспилотники регулярно. Так, в прошлом месяце была перехвачена и уничтожена "вражеская воздушная цель", двигавшаяся в сторону столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЙЕМЕН, БЕСПИЛОТНИК, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]