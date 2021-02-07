В Йемене уничтожен дрон со взрывчаткой, летевший к саудовской границе

Силы возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене уничтожили в воскресенье беспилотник с закрепленной на нем взрывчаткой, который двигался в сторону южной саудовской границы, сообщает издающаяся в Лондоне межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

Издание цитирует выдержки из заявления представителя коалиционных сил полковника Турки аль-Малики, в которым говорится, что йеменские повстанцы-хуситы "намеренно нацелили беспилотник со взрывчаткой на мирных жителей и гражданские объекты".

Аль-Малики отметил, что хуситы запускают такие беспилотники регулярно. Так, в прошлом месяце была перехвачена и уничтожена "вражеская воздушная цель", двигавшаяся в сторону столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.