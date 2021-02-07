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Здравоохранение 07.02.2021 14:17

В РФ выявлено более 16 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 432 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 16 тыс. 48 случаев, умерли за сутки 432 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 тыс. 048 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 741 (10,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки по выздоровлению были выписаны 19 тыс. 884 человека, подтверждено 432 летальных исхода от коронавируса.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 28 новых случаев COVID-19, 64 пациента скончались, 3 тыс. 657 выздоровели.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 967 тыс. 281 случай коронавирусной инфекции (+0,41%), 76 тыс. 661 умерший и 3 млн 456 тыс. 210 выписанных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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