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Туризм 07.02.2021 16:59

Внутренний туризм в РФ вернётся к докризисному уровню не ранее 2022 года - Ростуризм

Внутренний туризм в России может полностью восстановиться не ранее 2022 года, международный - к 2023 году, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

"В целом про полное восстановление отрасти сейчас говорить рано. Внутренний туризм, скорее всего, полностью восстановится в 2022 году, международный - в 2023 году", - сказала она в воскресенье на конференции по развитию межрегионального туризма "Внутренний туризм - новые возможности".

Догузова напомнила, что восстановление отрасли началось с июля 2020 года. "Нам по итогам прошлого года удалось восстановить внутренний турпоток практически на 60%. Это на самом деле очень хороший результат, если смотреть в целом по миру, как страны выходили из кризиса. Не зря мы вошли в тройку европейских стран по темпам восстановления внутреннего туризма", - отметила она.

"Если говорить про 2021 год, то мы рассчитываем, что у нас локдауна не будет, и ожидаем рост турпотока в районе 15-20% к уровню прошлого года", - сообщила глава Ростуризма.

По ее словам, падение показателей по городам в 2020 году было безусловно больше, чем по курортным территориям. "По нашим данным, по итогам года около 70% курортных территорий восстановилось, в то время как в крупных городах падение более существенное и восстановились они гораздо меньше. С учетом ожидаемого прироста наиболее востребованные курортные территории, возможно, уже в этом году подойдут к полному восстановлению внутреннего туризма", - заключила Догузова.

Ранее советник главы Ростуризма Юлия Рыбакова сообщила, что Россия вошла в тройку европейских лидеров по темпам восстановления внутреннего туризма в 2020 году после Италии и Франции.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРИЗМ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, РОСТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]