В Азербайджане наблюдается небольшой суточный рост заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 132 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 231,154 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 115 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 2 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 158.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 225,246 тыс. человек (+285 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 750 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,783 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 453,083 тыс. тестов на COVID-19.