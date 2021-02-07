Вакцинация от COVID-19 российской вакциной "Спутник V" начнется в Иране в ближайший вторник, сообщил в воскресенье иранский министр здравоохранения Сейед Намаки.

"Вакцинация российской вакциной "Спутник V" начнется во вторник, 9 февраля. В первую очередь будет вакцинирован медперсонал отделений интенсивной терапии", - сказал министр.

По его словам, которые приводит иранское агентство ИРНА, после оценки самых надежных вакцин Иран выбрал и импортировал один из самых безопасных препаратов.

В четверг в Тегеран прибыл самолет с первой партией вакцины "Спутник V". В стране также ожидают партию из 4,2 млн доз вакцины AstraZeneca, она, как ожидается, прибудет в феврале.

В декабре Иран начал клинические испытания вакцины собственного производства Razi Cov Pars, она, как заявлял ранее президент Ирана Хасан Рухани, может стать доступной к применению в начале лета.