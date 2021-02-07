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Регион 07.02.2021 20:11

В Иране во вторник начнется вакцинация "Спутником V" - министр

Вакцинация от COVID-19 российской вакциной "Спутник V" начнется в Иране в ближайший вторник, сообщил в воскресенье иранский министр здравоохранения Сейед Намаки.

"Вакцинация российской вакциной "Спутник V" начнется во вторник, 9 февраля. В первую очередь будет вакцинирован медперсонал отделений интенсивной терапии", - сказал министр.

По его словам, которые приводит иранское агентство ИРНА, после оценки самых надежных вакцин Иран выбрал и импортировал один из самых безопасных препаратов.

В четверг в Тегеран прибыл самолет с первой партией вакцины "Спутник V". В стране также ожидают партию из 4,2 млн доз вакцины AstraZeneca, она, как ожидается, прибудет в феврале.

В декабре Иран начал клинические испытания вакцины собственного производства Razi Cov Pars, она, как заявлял ранее президент Ирана Хасан Рухани, может стать доступной к применению в начале лета.

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Тэги: ИРАН, СПУТНИК/V, ВАКЦИНАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]