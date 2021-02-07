Вакцинация от COVID-19 российской вакциной "Спутник V" начнется в Иране в ближайший вторник, сообщил в воскресенье иранский министр здравоохранения Сейед Намаки.
"Вакцинация российской вакциной "Спутник V" начнется во вторник, 9 февраля. В первую очередь будет вакцинирован медперсонал отделений интенсивной терапии", - сказал министр.
По его словам, которые приводит иранское агентство ИРНА, после оценки самых надежных вакцин Иран выбрал и импортировал один из самых безопасных препаратов.
В четверг в Тегеран прибыл самолет с первой партией вакцины "Спутник V". В стране также ожидают партию из 4,2 млн доз вакцины AstraZeneca, она, как ожидается, прибудет в феврале.
В декабре Иран начал клинические испытания вакцины собственного производства Razi Cov Pars, она, как заявлял ранее президент Ирана Хасан Рухани, может стать доступной к применению в начале лета.
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