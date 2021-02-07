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Регион 07.02.2021 20:13

США не снимут санкции с Ирана, Тегеран должен сначала прекратить обогащение урана - Байден

Вашингтон не намерен снимать антииранские санкции, заявил в воскресенье президент США Джо Байден, комментируя призыв руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи.

"Нет", - сказал Байден в эфире американского телеканала CBS News в ответ на вопрос ведущего, "снимут ли США санкции для того, чтобы вернуть Иран за стол переговоров?"

Кроме того, Байден утвердительно ответил на уточняющий вопрос: "Должны ли они (иранцы) сначала прекратить обогащение урана?"

Ранее в воскресенье аятолла Хаменеи заявил, что если в Вашингтоне хотят, чтобы Тегеран соблюдал обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), они сами должны вернуться к соблюдению норм этого документа и отменить антииранские санкции.

"Стороной, которая имеет право устанавливать условия по СВПД, является Иран, поскольку именно он придерживался обязательств, а не США или три европейские страны, которые нарушили свои обязательства", - написал Али Хаменеи в твиттере.

"Если они желают возвращения Ирана (в ядерную сделку) США должны снять санкции. Мы подтвердим это, и если все будет сделано четко, мы вернемся к соблюдению наших обязательств", - продолжил он.

Ранее глава администрации президента Ирана Махмуд Вайези заявлял: "Мы не выходили из СВПД, и потому нам нет нужды в него возвращаться. Мы будем соблюдать свои обязательства по СВПД, когда убедимся в приверженности сделке со стороны США и Европы".

"Договоренность о сделке была достигнута нами на переговорах, и вопрос закрыт. Вне зависимости от того, чья администрация правит в США - Трампа или Байдена, наша позиция в отношении СВПД останется неизменной: президент Хасан Рухани сказал, что когда они (США и европейские страны) вернутся к выполнению своих обязательств, мы также будем соблюдать наши", - подчеркнул Вайези.

СВПД был принят в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской сделки. Год спустя Иран начал поэтапное сокращение своих обязательств.

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]