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Дальнее зарубежье 08.02.2021 10:50

В отношениях с Китаем США не пойдут по пути Трампа - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что он не будет строить отношения с Китаем по образцу своего предшественника Дональда Трампа.

"Я не намерен строить эти отношения так, как это делал Трамп. Мы собираемся фокусироваться на международных правилах", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

В то же время, американский президент подчеркнул: "Нам нужно, чтобы не было конфликта, но между нами будет существовать предельная конкуренция".

Ведущий спросил Байдена, почему тот до сих пор не поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на то, что "американо-китайские отношения, возможно, являются одними из важнейших в мире".

Байден ответил: "До сих пор не было возможности поговорить, это не означает отсутствия диалога".

Он отметил, что давно знаком с председателем Си Цзиньпином и хорошо его знает, и считает, что Соединенным Штатам и Китаю есть, о чем поговорить.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]