В отношениях с Китаем США не пойдут по пути Трампа - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что он не будет строить отношения с Китаем по образцу своего предшественника Дональда Трампа.
"Я не намерен строить эти отношения так, как это делал Трамп. Мы собираемся фокусироваться на международных правилах", - сказал он в интервью телеканалу CBS.
В то же время, американский президент подчеркнул: "Нам нужно, чтобы не было конфликта, но между нами будет существовать предельная конкуренция".
Ведущий спросил Байдена, почему тот до сих пор не поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на то, что "американо-китайские отношения, возможно, являются одними из важнейших в мире".
Байден ответил: "До сих пор не было возможности поговорить, это не означает отсутствия диалога".
Он отметил, что давно знаком с председателем Си Цзиньпином и хорошо его знает, и считает, что Соединенным Штатам и Китаю есть, о чем поговорить.
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