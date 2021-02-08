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Дальнее зарубежье 08.02.2021 11:43

США объявят о возвращении в Совет ООН по правам человека в качестве наблюдателя

Администрация Джо Байдена объявит на этой неделе о возвращении США в Совет ООН по правам человека в качестве наблюдателя, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Госсекретарь Энтони Блинкен и высокопоставленный американский дипломат в Женеве объявят в понедельник, что Вашингтон вернется в Совет ООН по правам человека в качестве наблюдателя.

По данным собеседников агентства, США намерены добиваться статуса полноправного члена.

Как заявил один из источников, администрация Байдена считает, что Совет все еще должен реформироваться, а лучший способ его реформы - "взаимодействие с ним в принципиальной манере".

Источник отметил, что Совет ООН по правам человека - "важный форум для тех, кто борется с тиранией и несправедливостью во всем мире".

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека в 2018 году из-за чрезмерного, на взгляд администрации Дональда Трампа, внимания к Израилю. Кроме того, Вашингтон выступал против членства в Совете ряда стран таких как, Китай, Куба, Венесуэла, которые были обвинены в нарушениях прав человека.

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Тэги: США, СПЧ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]