США объявят о возвращении в Совет ООН по правам человека в качестве наблюдателя

Администрация Джо Байдена объявит на этой неделе о возвращении США в Совет ООН по правам человека в качестве наблюдателя, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Госсекретарь Энтони Блинкен и высокопоставленный американский дипломат в Женеве объявят в понедельник, что Вашингтон вернется в Совет ООН по правам человека в качестве наблюдателя.

По данным собеседников агентства, США намерены добиваться статуса полноправного члена.

Как заявил один из источников, администрация Байдена считает, что Совет все еще должен реформироваться, а лучший способ его реформы - "взаимодействие с ним в принципиальной манере".

Источник отметил, что Совет ООН по правам человека - "важный форум для тех, кто борется с тиранией и несправедливостью во всем мире".

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека в 2018 году из-за чрезмерного, на взгляд администрации Дональда Трампа, внимания к Израилю. Кроме того, Вашингтон выступал против членства в Совете ряда стран таких как, Китай, Куба, Венесуэла, которые были обвинены в нарушениях прав человека.