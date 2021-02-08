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Дальнее зарубежье 08.02.2021 11:17

В Китае впервые за почти два месяца не выявлено новых случаев заражения COVID-19 внутри страны - Госкомздрав КНР

В Китае за минувшие сутки выявлено 14 новых инфицированных коронавирусом, все зараженные прибыли из-за рубежа, сообщил в понедельник Госкомитет здравоохранения КНР.

В конце 2020 года в нескольких районах Китая наблюдались новые случаи заражения коронавирусом внутри страны. Отсутствие в минувшее воскресенье "внутренних" подтвержденных случаев заболевания отмечено впервые с 16 декабря прошлого года. Это стало следствием предпринятых властями жестких ограничительных мер по предотвращению распространения инфекции.

В то же время, за минувшие стуки выявлено 16 бессимптомных носителей вируса, из них у 15 - прибывших из-за границы. В Китае бессимптомные случаи не относятся к разряду подтвержденных.

Всего с начала пандемии COVID-19 в материковом Китае зафиксировано 89 тыс. 706 случаев заражения, скончались 4 тыс. 636 человек, излечились 83 тыс. 952, сообщил Госкомздрав КНР.

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]