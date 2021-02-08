В Китае впервые за почти два месяца не выявлено новых случаев заражения COVID-19 внутри страны - Госкомздрав КНР

В Китае за минувшие сутки выявлено 14 новых инфицированных коронавирусом, все зараженные прибыли из-за рубежа, сообщил в понедельник Госкомитет здравоохранения КНР.
В конце 2020 года в нескольких районах Китая наблюдались новые случаи заражения коронавирусом внутри страны. Отсутствие в минувшее воскресенье "внутренних" подтвержденных случаев заболевания отмечено впервые с 16 декабря прошлого года. Это стало следствием предпринятых властями жестких ограничительных мер по предотвращению распространения инфекции.
В то же время, за минувшие стуки выявлено 16 бессимптомных носителей вируса, из них у 15 - прибывших из-за границы. В Китае бессимптомные случаи не относятся к разряду подтвержденных.
Всего с начала пандемии COVID-19 в материковом Китае зафиксировано 89 тыс. 706 случаев заражения, скончались 4 тыс. 636 человек, излечились 83 тыс. 952, сообщил Госкомздрав КНР.
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