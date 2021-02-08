Валютные резервы Китая в январе снизились после двух месяцев роста

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в январе уменьшились на $5,9 млрд, до $3,211 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).

Резервы росли в предыдущие два месяца, и их размер в декабре достиг максимума с апреля 2016 года.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение резервов в январе на $2 млрд.

Запасы золота в стоимостном выражении в КНР сократились до $116,76 млрд по сравнению со $118,25 млрд в декабре, сообщил НБК. При этом объем резервов остался на уровне 62,64 млн унций по итогам 16-го месяца подряд.