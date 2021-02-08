Валютные резервы Китая в январе снизились после двух месяцев роста

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в январе уменьшились на $5,9 млрд, до $3,211 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).
Резервы росли в предыдущие два месяца, и их размер в декабре достиг максимума с апреля 2016 года.
Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение резервов в январе на $2 млрд.
Запасы золота в стоимостном выражении в КНР сократились до $116,76 млрд по сравнению со $118,25 млрд в декабре, сообщил НБК. При этом объем резервов остался на уровне 62,64 млн унций по итогам 16-го месяца подряд.
Британский министр по европейскому соседству начала визит в Азербайджан
США должны исправить ошибки, допущенные Вашингтоном в отношении Китая в последние годы - член политбюро ЦК КПК
Госсекретарь США пригрозил Пекину ответственностью за ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе
Экономика США вернется к полной занятости в 2022г при реализации пакета стимулов Байдена - Йеллен
SOCAR планирует за 2-3 года объединить Petkim и НПЗ STAR в одну компанию
В Азербайджане в 2020г число активных налогоплательщиков превысило 616 тыс. - Джаббаров
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 106 млн - университет Хопкинса
Число заражений COVID-19 в мире превысило 106 млн, скончались более 2,3 млн человек - университет Хопкинса
Аллергики могут пройти вакцинацию от коронавируса, противопоказаний нет - Гинцбург
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению антиспама от компании Fortinet
По инициативе РИКЦ состоялась встреча представителей азербайджанской молодежи и Росмолодежи
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»