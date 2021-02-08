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СНГ 08.02.2021 12:03

В Украине за сутки более 2 тыс.140 новых случаев Covid, выздоровели около 2 тыс. 700 человек

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксирован 2 тыс. 141 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели - 2 тыс. 697 человек, умерли 47 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"2141 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 февраля 2021 года. В частности, заболели 130 детей и 71 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализированы 1020 человек, летальных случаев - 47, выздоровели - 2 тыс. 697 человек", - написал Степанов на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 7 февраля было зафиксировано 3 тыс. 370 новых случаев заболевания COVID-19, 6 февраля сообщалось про 4 тыс. 310 новых случаев коронавирусной болезни, 5 февраля зафиксировали 4 тыс. 923 новых случая COVID-19, 4 февраля было 5 тыс. 082 новых случаев заболевания, 3 февраля сообщалось 3 тыс. 285 новых случаях инфицирования COVID-19, 2 февраля фиксировали 2 тыс. 394 случаев COVID-19, 1 февраля было 2 тыс. 030 новых случаев коронавируса.

Число инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 млн 246 990 человек, 23 тыс. 644 человека - умерли, выздоровели - 1 млн 075 тыс. 743 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]