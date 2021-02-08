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СНГ 08.02.2021 10:58

Пропавшие в горах Чечни сборщики черемши нашлись в Ингушетии

Пропавшая в горном лесу Чечни группа из 14 человек нашлась, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"Они самостоятельно вышли из леса на окраине ингушского села Аршты", - сказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что все сборщики черемши живы и здоровы.

Ранее сообщалось, что в горно-лесистой местности в Чечне в районе села Бамут Сунженского района пропала группа сборщиков черемши из 14 человек. Все они жителей села Ачхой-Мартан. Связь с пропавшими отсутствовала в течение суток.

На их поиски выдвинулись волонтёры и более 40 спасателей, в том числе кинолог с собакой.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]