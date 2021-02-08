Суточный прирост заражений COVID-19 в Грузии снизился вдвое

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 204 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 262 тыс. 228, сообщает в понедельник грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 404 новых больных за сутки. 6 февраля поступали данные о 602 новых больных за день.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 тыс. 298 человек, за минувшие сутки скончалось еще 15 человек.

Число выздоровевших составляет 254 тыс. 355 человек.