Полиция применила водометы против протестующих в Мьянме

Полиция в Мьянме в понедельник применила водометы для разгона участников протестов в столице страны, сообщает агентство Associated Press.
Демонстранты вышли на улицы Нейпьидо с требованием освобождения задержанного госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Агентство отмечает, что акция протестующих носила мирный характер.
Протесты в Нейпьидо продолжаются уже несколько дней.
В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.
Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.
События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.
Британский министр по европейскому соседству начала визит в Азербайджан
США должны исправить ошибки, допущенные Вашингтоном в отношении Китая в последние годы - член политбюро ЦК КПК
Госсекретарь США пригрозил Пекину ответственностью за ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе
Экономика США вернется к полной занятости в 2022г при реализации пакета стимулов Байдена - Йеллен
SOCAR планирует за 2-3 года объединить Petkim и НПЗ STAR в одну компанию
В Азербайджане в 2020г число активных налогоплательщиков превысило 616 тыс. - Джаббаров
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 106 млн - университет Хопкинса
Число заражений COVID-19 в мире превысило 106 млн, скончались более 2,3 млн человек - университет Хопкинса
Аллергики могут пройти вакцинацию от коронавируса, противопоказаний нет - Гинцбург
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению антиспама от компании Fortinet
По инициативе РИКЦ состоялась встреча представителей азербайджанской молодежи и Росмолодежи
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»