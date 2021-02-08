Полиция применила водометы против протестующих в Мьянме

Полиция в Мьянме в понедельник применила водометы для разгона участников протестов в столице страны, сообщает агентство Associated Press.

Демонстранты вышли на улицы Нейпьидо с требованием освобождения задержанного госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Агентство отмечает, что акция протестующих носила мирный характер.

Протесты в Нейпьидо продолжаются уже несколько дней.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.