АИКГФ отбирает страховщика работников от несчастных случаев

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) отбирает страховщика работников от потери трудоспособности в результате несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
Отбор проводится методом опроса котировок. Документы для участия в отборе принимаются до 5 марта. Вскрытие предложений пройдет 9 марта.
Победитель должен оказывать страховые услуги АИКГФ в течение трех лет со дня подписания контракта.
Для дополнительной информации можно обратиться по номеру (+99412) 441-24-23 (внутренний номер: 195).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и создании «Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда» (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 637 млн манатов.
А.Мамедов
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