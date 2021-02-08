В Азербайджане в 2020г число активных налогоплательщиков превысило 616 тыс. - Джаббаров

В 2020 году в Азербайджане наблюдался рост числа активных налогоплательщиков, отмечает министр экономики Микаил Джаббаров.
«В 2020 году число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 24% и превысило 616 тыс. Число плательщиков НДС также увеличилось на 17%», - написал Джаббаров на своей странице в социальной сети Facebook.
Как сообщалось ранее, число активных налогоплательщиков в Азербайджане на 1 января 2020 года составляло 496,13 тыс., что на 12,3% превышало показатель на начало 2019 года. В то же время число активных плательщиков НДС в 2019 году выросло на 37,5% - до 24,822 тыс.
Б.Рустамбеков
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