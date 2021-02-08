Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0464 RUR   0.0228 GBR   2.3347 TRY   0.2407

Цена на нефть

05.02 $/bbl   WTI 56.85 0.62 Brent 59.34 0.50

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 08.02.2021 12:18

Экономика США вернется к полной занятости в 2022г при реализации пакета стимулов Байдена - Йеллен

Экономика США остается в "глубокой яме" при миллионах потерянных рабочих мест из-за пандемии COVID-19, однако пакет стимулов объемом $1,9 млрд, представленный американским президентом Джо Байденом, может вернуть ее к полной занятости в скором времени, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Я ожидаю, что в случае принятия этого пакета стимулирующих мер мы сможем вернуться к полной занятости в 2022 году", - заявила она в программе "State of the Union" на CNN в воскресенье.

Законодатели-республиканцы считают антикризисный план Байдена слишком дорогим, пишет Market Watch. Кроме того, они ожидают, что столь крупные стимулы могут спровоцировать неконтролируемую инфляцию в стране, ссылаясь на мнение Ларри Саммерса, который занимал пост министра финансов в администрации президента США Билла Клинтона. Саммерс также утверждает, что реализация плана Байдена сократит финансирование таких инициатив, как, например, модернизация инфраструктуры.

Йеллен отметила, однако, что у Федеральной резервной системы (ФРС) есть все необходимые инструменты для устранения угрозы усиления инфляции. Она видит острую необходимость в решении проблем, вызванных рецессией, которую спровоцировала пандемия COVID-19, в том числе безработицы и закрытия малого бизнеса.

"Мы столкнулись с огромными экономическими проблемами, и страна серьезно страдает. Мы должны преодолеть это", - заявила Йеллен.

Последние данные по американскому рынку труда показывают, что рост занятости застопорился, и порядка 10 млн человек остаются безработными, сказала Йеллен. Она сослалась на прогноз Бюджетного управления Конгресса США (CBO), отметив, что безработица в стране может опуститься к 4% лишь к 2025 году. При этом в случае принятия масштабных стимулов ситуация на рынке труда улучшится гораздо быстрее.

"Абсолютно нет причин, по которым восстановление экономики должно быть длительным и медленным", - заявила она.

Как сообщалось, число рабочих мест в США в январе 2021 года увеличилось лишь на 49 тыс. после падения на 227 тыс. в декабре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЭКОНОМИКА, ЙЕЛЛЕН, МНЕНИЕ


Похожие новости


Оценка роста ВВП США в III квартале повышена до 33,4% - это рекордные темпы Выдвинутая на пост главы Минфина США Йеллен призывает к быстрому принятию мер в ответ на "американскую трагедию", вызванную пандемией Глава ФРС: рост числа заражений может затруднить восстановление экономики США Экономика США восстанавливается, но темпы роста замедлились - глава ФРС Сделка по новым экономическим стимулам в США может быть достигнута уже на этой неделе - Пелоси Julius Baer ожидает снижения ВВП США на 4% в 2020 году

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]