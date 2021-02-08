Экономика США вернется к полной занятости в 2022г при реализации пакета стимулов Байдена - Йеллен

Экономика США остается в "глубокой яме" при миллионах потерянных рабочих мест из-за пандемии COVID-19, однако пакет стимулов объемом $1,9 млрд, представленный американским президентом Джо Байденом, может вернуть ее к полной занятости в скором времени, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Я ожидаю, что в случае принятия этого пакета стимулирующих мер мы сможем вернуться к полной занятости в 2022 году", - заявила она в программе "State of the Union" на CNN в воскресенье.

Законодатели-республиканцы считают антикризисный план Байдена слишком дорогим, пишет Market Watch. Кроме того, они ожидают, что столь крупные стимулы могут спровоцировать неконтролируемую инфляцию в стране, ссылаясь на мнение Ларри Саммерса, который занимал пост министра финансов в администрации президента США Билла Клинтона. Саммерс также утверждает, что реализация плана Байдена сократит финансирование таких инициатив, как, например, модернизация инфраструктуры.

Йеллен отметила, однако, что у Федеральной резервной системы (ФРС) есть все необходимые инструменты для устранения угрозы усиления инфляции. Она видит острую необходимость в решении проблем, вызванных рецессией, которую спровоцировала пандемия COVID-19, в том числе безработицы и закрытия малого бизнеса.

"Мы столкнулись с огромными экономическими проблемами, и страна серьезно страдает. Мы должны преодолеть это", - заявила Йеллен.

Последние данные по американскому рынку труда показывают, что рост занятости застопорился, и порядка 10 млн человек остаются безработными, сказала Йеллен. Она сослалась на прогноз Бюджетного управления Конгресса США (CBO), отметив, что безработица в стране может опуститься к 4% лишь к 2025 году. При этом в случае принятия масштабных стимулов ситуация на рынке труда улучшится гораздо быстрее.

"Абсолютно нет причин, по которым восстановление экономики должно быть длительным и медленным", - заявила она.

Как сообщалось, число рабочих мест в США в январе 2021 года увеличилось лишь на 49 тыс. после падения на 227 тыс. в декабре.