В Сеуле запускают тестирование домашних питомцев на COVID-19

В Сеуле и его пригородах со вторника начнут тестировать на коронавирус домашних питомцев, сообщает агентство "Ренхап".

У кошек и собак, у которых проявляются какие-либо симптомы, например, лихорадка, кашель, трудности с дыханием, повышенные выделения из глаз или носа, будут брать тест на коронавирус.

В случае если тест даст положительный результат, то питомцам предстоит 14-дневный карантин, однако не в специальных центрах, а в привычной обстановке у себя дома.

Агентство отмечает, что несколько недель назад в Южной Корее зафиксировали первый в стране случай заражения COVID-19 у кошки в городе Чинджу в провинции Южный Кенсан.