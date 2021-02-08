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Дальнее зарубежье 08.02.2021 16:06

В Сеуле запускают тестирование домашних питомцев на COVID-19

В Сеуле и его пригородах со вторника начнут тестировать на коронавирус домашних питомцев, сообщает агентство "Ренхап".

У кошек и собак, у которых проявляются какие-либо симптомы, например, лихорадка, кашель, трудности с дыханием, повышенные выделения из глаз или носа, будут брать тест на коронавирус.

В случае если тест даст положительный результат, то питомцам предстоит 14-дневный карантин, однако не в специальных центрах, а в привычной обстановке у себя дома.

Агентство отмечает, что несколько недель назад в Южной Корее зафиксировали первый в стране случай заражения COVID-19 у кошки в городе Чинджу в провинции Южный Кенсан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, СЕУЛ, ЖИВОТНЫЕ, ВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]