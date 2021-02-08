В Сеуле запускают тестирование домашних питомцев на COVID-19

В Сеуле и его пригородах со вторника начнут тестировать на коронавирус домашних питомцев, сообщает агентство "Ренхап".
У кошек и собак, у которых проявляются какие-либо симптомы, например, лихорадка, кашель, трудности с дыханием, повышенные выделения из глаз или носа, будут брать тест на коронавирус.
В случае если тест даст положительный результат, то питомцам предстоит 14-дневный карантин, однако не в специальных центрах, а в привычной обстановке у себя дома.
Агентство отмечает, что несколько недель назад в Южной Корее зафиксировали первый в стране случай заражения COVID-19 у кошки в городе Чинджу в провинции Южный Кенсан.
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