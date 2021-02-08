Володин предложил обсудить запрет физлицам-иноагентам участвовать в выборах в РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за обсуждение инициативы о запрете физлицам-иноагентам участвовать в выборах в РФ.

"Сама инициатива в Госдуму еще не поступала, знаем о ней из сообщений СМИ. Позицию, что нельзя допускать во власть лиц, ангажированных другими государствами, разделяем. Что касается формы - надо обсуждать", - сказал Володин в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось о предложении, направленном руководству Госдумы и Совета Федерации, внести поправки о запрете физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней.