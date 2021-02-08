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СНГ 08.02.2021 15:49

Володин предложил обсудить запрет физлицам-иноагентам участвовать в выборах в РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за обсуждение инициативы о запрете физлицам-иноагентам участвовать в выборах в РФ.

"Сама инициатива в Госдуму еще не поступала, знаем о ней из сообщений СМИ. Позицию, что нельзя допускать во власть лиц, ангажированных другими государствами, разделяем. Что касается формы - надо обсуждать", - сказал Володин в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось о предложении, направленном руководству Госдумы и Совета Федерации, внести поправки о запрете физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней.

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Тэги: РОССИЯ, ИНОАГЕНТЫ, ВЫБОРЫ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]