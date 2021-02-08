Израиль готовится открыть границы летом - министерство туризма

Израиль планирует полностью открыть границы летом 2021 года, сообщил директор департамента министерства туризма Израиля в России и СНГ, советник посольства страны в РФ Владимир Шкляр.
"В прошлом году мы все ошибались, когда пытались назвать конкретные сроки. В марте мы говорили об осени, осенью - о конце года, но, как видите, прогнозы не сбылись. Сейчас ситуация видна более отчетливо: Израиль готовится к полному открытию границ в районе лета", - сказал Шкляр в интервью "Интерфаксу".
По его словам, международный туризм планируется постепенно возобновлять с марта.
"Соглашение об этом уже заключено с Кипром, и ожидается, что в понедельник, 8 февраля, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибудет в Израиль для обсуждения условий, по которым будет возобновлен туристический обмен с Грецией. Аналогичные переговоры Израиль ведет в настоящий момент с Сербией, Сейшельскими Островами, Румынией и Грузией", - добавил Шкляр.
Полностью интервью опубликовано на сайте "Интерфакс-Туризм".
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