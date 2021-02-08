Белоруссия и РФ в 2021г сохранят баланс поставок продовольствия на уровне 2020г

Белоруссия и Россия подписали взаимные балансы поставок сельхозпродукции и продовольствия на 2021 год, сохранив их объемы на прошлогоднем уровне, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Белоруссии Алексей Богданов.

"Балансы подписаны на 2021 год, они практически сохранились на уровне 2020 года. Сохранение произошло так как в целом было сложно планировать эту деятельность - 2020 год был нестандартным, пандемическим, многие искажающие факторы влияли на взаимную торговлю. Поэтому было принято универсальное решение сохранить (в текущем году - ИФ) объемы 2020 года и уже от них двигаться дальше", - сказал Богданов в понедельник на пресс-конференции в Минске.

По его словам, подписанные на 2020 год балансы поставок мясной продукции, молочных товаров и сахара практически полностью выполнены с белорусской и с российской стороны.