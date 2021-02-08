Армения в 2020г снизила производство коньяка на 10%

Производство коньяка в Армении в 2020 году сократилось на 9,9% относительно предыдущего года и составило 39 млн 191 тыс литров, сообщила Национальная статистическая служба.
Производство вина за минувший год уменьшилось на 13,1% - до 11 млн 13,8 тыс. литров, шампанского - выросло на 11%, до 1 млн 122,2 тыс. литров.
По данным статистики, за отчетный период в республике было выпущено 4 млн 969,8 тыс. литров водки (снижение на 13,5% к 2019 году), 348,6 тыс. литров виски (снижение на 51,1%), пива - 23 млн 483,3 тыс. литров (снижение на 10,6%).
Как сообщалось, по итогам 2019 года выпуск коньяка в Армении возрос почти на 42% по сравнению с 2018 годом - до 43,506 млн литров.
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