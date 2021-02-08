Снегопад в Германии и Нидерландах привел к проблемам с движением транспорта

В ряде районов Германии и Нидерландов уже второй день ликвидируют проблемы, связанные со снегопадом и установившимися низкими температурами, сообщает агентство Associated Press.
В ФРГ серьезные проблемы возникли с движением автомобильного транспорта на трассе А4 в районе города Гера. Трассу А7 около города Гёттинген частично закрыли.
Нарушена работа железнодорожного транспорта в центральной и северной части страны. Прекращено движение поездов дальнего следования в северо-восточном направлении из Франкфурта-на-Майне и в западном направлении из Берлина.
В Нидерландах оператор железнодорожного транспорта NS предупредил, что ограничит движение поездов в понедельник из-за погодных условий.
Власти Нидерландов объявили о "красном" уровне опасности по всей стране в связи с самой сильной за 10 лет снежной бурей.
В аэропорту Амстердама Схипхол отменены и задержаны десятки авиарейсов, аэропорт Эйндховен на юге страны полностью прекратил отправление и прием самолетов.
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