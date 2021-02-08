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Дальнее зарубежье 08.02.2021 16:32

Снегопад в Германии и Нидерландах привел к проблемам с движением транспорта

В ряде районов Германии и Нидерландов уже второй день ликвидируют проблемы, связанные со снегопадом и установившимися низкими температурами, сообщает агентство Associated Press.

В ФРГ серьезные проблемы возникли с движением автомобильного транспорта на трассе А4 в районе города Гера. Трассу А7 около города Гёттинген частично закрыли.

Нарушена работа железнодорожного транспорта в центральной и северной части страны. Прекращено движение поездов дальнего следования в северо-восточном направлении из Франкфурта-на-Майне и в западном направлении из Берлина.

В Нидерландах оператор железнодорожного транспорта NS предупредил, что ограничит движение поездов в понедельник из-за погодных условий.

Власти Нидерландов объявили о "красном" уровне опасности по всей стране в связи с самой сильной за 10 лет снежной бурей.

В аэропорту Амстердама Схипхол отменены и задержаны десятки авиарейсов, аэропорт Эйндховен на юге страны полностью прекратил отправление и прием самолетов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]