Лаос получил 300 тыс. доз китайской вакцины от COVID-19

Лаос получил 300 тыс. доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm, сообщает издание Laotian Times.

"Эту вакцину предоставят медицинским работникам и людям, работающим на передовой, и находящимся в группе риска", - сказал министр здравоохранения Лаоса Боунконг Сихавонг.

Ранее Лаос уже получил 2 тыс. доз китайской вакцины, а также партию российского препарата "Спутник V".

Массовая вакцинация началась в стране в январе. Прививку сделали более 600 человек, в том числе заместитель премьер-министра и министр здравоохранения. Всего с начала пандемии в Лаосе заразились коронавирусом 45 человек. Последний случай COVID-19 был зафиксирован на прошлой неделе.