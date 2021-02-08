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Дальнее зарубежье 08.02.2021 16:47

Лаос получил 300 тыс. доз китайской вакцины от COVID-19

Лаос получил 300 тыс. доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm, сообщает издание Laotian Times.

"Эту вакцину предоставят медицинским работникам и людям, работающим на передовой, и находящимся в группе риска", - сказал министр здравоохранения Лаоса Боунконг Сихавонг.

Ранее Лаос уже получил 2 тыс. доз китайской вакцины, а также партию российского препарата "Спутник V".

Массовая вакцинация началась в стране в январе. Прививку сделали более 600 человек, в том числе заместитель премьер-министра и министр здравоохранения. Всего с начала пандемии в Лаосе заразились коронавирусом 45 человек. Последний случай COVID-19 был зафиксирован на прошлой неделе.

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Тэги: ЛАОС, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]