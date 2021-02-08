Убыток Азерэнержи за 2019г превысил 230 млн манатов

Чистый убыток ОАО «Азерэнержи» (госмонополист по производству электроэнергии) за 2019 год составил 230,196 млн манатов ($135,4 млн), что на 25,1% ниже показателя 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Доходы общества в 2019 году составили 1 млрд 106,576 млн манатов (рост на 5,6%). При этом доходы Азерэнержи от продажи электроэнергии составили 1 млрд 105,679 млн манатов (рост на 5,8%).

Операционная прибыль общества в 2019 году составила 182,55 млн манатов (рост в 2,3 раза). Чистый убыток Азерэнержи от переоценки валютных средств в 2019 году составил 3,229 млн манатов (спад в 4,4 раза), доходы от списания кредитных задолженностей и кредитов – 171 тыс. против 84,84 млн манатов в 2018 году. Кроме этого, чистые финансовые расходы общества за 2019 год составили 41,322 млн манатов, потери от переоценки операций, связанных с имуществом, строениями и оборудованием – 370,311 млн манатов.

В результате, доналоговый убыток общества по итогам 2019 года составил 194,327 млн манатов (рост в 3,3 раза). Налоговые выплаты в госбюджет со стороны общества в 2019 году составили 34,671 млн манатов (спад в 7,1 раза).

Активы Азерэнержи увеличились в 2019 году на 5,6% - до 3 млрд 922,852 млн манатов. При этом долгосрочные активы общества сократились на 4,3% - до 3 млрд 86,305 млн манатов, краткосрочные - увеличились на 10,9% - до 836,547 млн манатов.

Собственный капитал «Азерэнержи» в 2019 году сократился на 16,2 % - до 1 млрд 378,344 млн манатов, уставный капитал - 1 млрд 760,495 млн манатов (не изменился).

Обязательства общества в 2019 году увеличился на 0,7% - до 2 млрд 544,508 млн манатов. При этом долгосрочные обязательства общества составили 2 млрд 217,676 млн манатов (рост на 49,7%), краткосрочные обязательства – 326,832 млн манатов (спад в 3,2 раза).

Денежные средства общества, направленные в 2019 году на инвестиционную деятельность, увеличились в 1,8 раза, до 649,621 млн манатов.

Н.Аббасова